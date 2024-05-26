На Московской неделе предпринимательства побывали 240 тысяч человек
Об этом говорится в Telegram-канале мэра.
В рамках Московской недели интерьера и дизайна свою продукцию представили 985 компаний.
«Флагманским событием стал Московский предпринимательский форум. На площадке кластера «Ломоносов» прошло больше 50 мероприятий. Форум объединил свыше 3 тыс. представителей бизнеса, экспертов из различных областей, москвичей и гостей города. Онлайн-трансляцию посмотрели 825 тыс. человек», — сказал Собянин.
По его словам, в рамках городской акции «День без турникетов» столичные компании приняли более 2,2 тыс. посетителей.
Программа завершается в воскресенье, в День российского предпринимательства.
«Поздравляю московский бизнес с праздником и благодарю за вклад в развитие и облик нашего города», — заключил мэр.
Ранее сообщалось, что в Курганской области 700 млн рублей планируют направить на поддержку бизнеса.