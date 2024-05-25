СОБР нейтрализовал мужчину, который забаррикадировался в квартире в Петербурге
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Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного управления Росгвардии.
«Сотрудники СОБР в соответствии с законодательством применили табельное оружие. Злоумышленник нейтрализован», — сказано в сообщении.
Перед этим СОБР провёл штурм.
Ранее мужчина в Петербурге выстрелил в сотрудников полиции, прибывших на место происшествия со стрельбой, и забаррикадировался в квартире.