СОБР нейтрализовал мужчину, который забаррикадировался в квартире в Петербурге

Специальный отряд быстрого реагирования нейтрализовал злоумышленника, забаррикадировавшегося в квартире в Петербурге.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного управления Росгвардии.

«Сотрудники СОБР в соответствии с законодательством применили табельное оружие. Злоумышленник нейтрализован», — сказано в сообщении.

Перед этим СОБР провёл штурм.

Ранее мужчина в Петербурге выстрелил в сотрудников полиции, прибывших на место происшествия со стрельбой, и забаррикадировался в квартире.