МВД: в Петербурге мужчина выстрелил в полицейских и закрылся в квартире
Мужчина открыл огонь по полицейским в Петербурге
- РИА Новости
Об этом информирует МВД МЕДИА.
Отмечается, что в полицию поступило заявление о конфликте со стрельбой, предположительно из травматического оружия, в квартире дома №5 на Народной улице.
На место происшествия оперативно прибыли полицейские.
«Увидев стражей порядка, злоумышленник произвёл выстрелы в их сторону и забаррикадировался в квартире», — сказано в сообщении.
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