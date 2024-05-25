МВД: в Петербурге мужчина выстрелил в полицейских и закрылся в квартире

Мужчина в Петербурге выстрелил в сотрудников полиции, прибывших на место происшествия со стрельбой, и забаррикадировался в квартире.

Об этом информирует МВД МЕДИА.

Отмечается, что в полицию поступило заявление о конфликте со стрельбой, предположительно из травматического оружия, в квартире дома №5 на Народной улице.

На место происшествия оперативно прибыли полицейские.

«Увидев стражей порядка, злоумышленник произвёл выстрелы в их сторону и забаррикадировался в квартире», — сказано в сообщении.

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