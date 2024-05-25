Песков опроверг публикации СМИ о том, что России нужна новая волна мобилизации
Об этом он заявил РИА Новости, комментируя материал иностранных СМИ, что к концу 2024-го или началу 2025 года в России, возможно, вновь начнётся мобилизация.
Песков подчеркнул, что маловероятно, что Financial Times вообще понимает реальную картину происходящего.
«Можно только сказать, вы знаете, что у нас очень активно идёт и продолжается набор добровольцев-контрактников, он идёт на ежедневной основе», — подчеркнул пресс-секретарь.
Представитель Кремля отдельно отметил, что президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что, «по мнению военных, такой потребности нет».
Ранее сообщалось, что после вступления на Украине в силу закона об ужесточении мобилизации украинские водители фур массово отказываются выходить в рейсы.