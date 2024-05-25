В Калининграде возбудили дело о мошенничестве против сотрудника предприятия
- РИА Новости
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России («Мошенничество»)», — говорится в сообщении ведомства.
Как отмечается, было установлено, что в 2022 году подозреваемый обманом убедил руководство компании заключить договор покупки деталей для производства электрических шкафов через свою аффилированную компанию. При этом он завысил цену изделий на 35—45%.
В итоге предприятием был заключён контракт на невыгодных условиях, а сумма переплаты составила не менее 15 млн рублей.
В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов пытаются установить личности других возможных соучастников преступления.
Ранее в Удмуртии за I квартал 2024 года были выявлены пять «чёрных» кредиторов.