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В Калининграде возбудили дело о мошенничестве против сотрудника предприятия

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В МВД по Калининградской области заявили о возбуждении уголовного дела о мошенничестве в отношении начальника отдела материально-ресурсного обеспечения крупного промышленного предприятия Калининграда.
В Калининграде возбудили дело о мошенничестве против сотрудника предприятия
  • РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России («Мошенничество»)», — говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, было установлено, что в 2022 году подозреваемый обманом убедил руководство компании заключить договор покупки деталей для производства электрических шкафов через свою аффилированную компанию. При этом он завысил цену изделий на 35—45%.

В итоге предприятием был заключён контракт на невыгодных условиях, а сумма переплаты составила не менее 15 млн рублей. 

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов пытаются установить личности других возможных соучастников преступления.

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