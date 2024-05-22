В Удмуртии выявлены «чёрные» кредиторы
- РИА Новости
Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».
По данным издания, незаконные организации работали под вывесками ломбардов и при этом не были включены в необходимый реестр Банка России.
По словам управляющей Отделением-НБ Удмуртской Республики Волго-Вятского ГУ Банка России Татьяны Жиганшиной, такие организации нередко нарушают условия договора и права заёмщика: начисляют завышенные проценты, пени и штрафы, создают искусственные препятствия для возврата займа, чтобы изъять залог.
Также отмечается, что необходимо проверить, нет ли организации, где берёте деньги, в списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности. Сейчас в нём числится более 13,5 тыс. подобных организаций.
Ранее финансовый аналитик Артём Извольский рассказал, что жертва нелегальных кредиторов может лишиться имущества.