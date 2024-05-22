В Удмуртии выявлены «чёрные» кредиторы

В Удмуртии за I квартал 2024 года были выявлены пять «чёрных» кредиторов.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».

По данным издания, незаконные организации работали под вывесками ломбардов и при этом не были включены в необходимый реестр Банка России.

По словам управляющей Отделением-НБ Удмуртской Республики Волго-Вятского ГУ Банка России Татьяны Жиганшиной, такие организации нередко нарушают условия договора и права заёмщика: начисляют завышенные проценты, пени и штрафы, создают искусственные препятствия для возврата займа, чтобы изъять залог.

Также отмечается, что необходимо проверить, нет ли организации, где берёте деньги, в списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности. Сейчас в нём числится более 13,5 тыс. подобных организаций.

Ранее финансовый аналитик Артём Извольский рассказал, что жертва нелегальных кредиторов может лишиться имущества.