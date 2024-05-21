Аналитик Извольский: жертва нелегальных кредиторов может лишиться имущества

Финансовый аналитик Артём Извольский рассказал, что нелегальные кредиторы предлагают клиентам незаконные потребительские займы под видом комиссионной торговли или возвратного лизинга.

На самом деле мошенники просто кредитуют человека «под паспорт», объяснил эксперт в интервью «Вечерней Москве».

«Проблем для клиента тут две. Первая — очень высокий процент. Занимаете, например, 10 тыс. рублей, а через неделю нужно отдать 15 тыс. Вторая проблема: если вы не отдадите, к вам придут люди, которым «закон не писан», — заявил Извольский.

Также, по данным Центробанка, нелегальные кредиторы часто используют схемы возвратного лизинга, то есть дают денежные средства под залог автомобиля или квартиры.

«Причём документы нередко оформляют так, что даже если вы вовремя расплатитесь, то имущества всё равно лишитесь», — добавил аналитик.

Ранее Росфинмониторинг опубликовал отчёт за 2023 год, из которого следует, что в течение этого периода была пресечена деятельность 14 финансовых пирамид. Почти все они действовали в интернете.