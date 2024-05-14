Росфинмониторинг в 2023 году пресёк деятельность 14 финансовых пирамид

Из отчёта Росфинмониторинга за 2023 год следует, что за этот период была пресечена деятельность 14 финансовых пирамид. Почти все они действовали в интернете.

Объём подозрительных операций с использованием корпоративных карт сократился на 18% по итогам года, через теневую инкассацию — на 23%, с помощью исполнительных документов — в пять раз, пишет «Российская газета».

Также по материалам Росфинмониторинга возбуждено более 380 уголовных дел, связанных с деятельностью пирамид, арестовано имущество на сумму порядка 2 млрд рублей, назначено к возмещению более 450 млн рублей ущерба.

Кроме того, в минувшем году было выявлено и заблокировано Роскомнадзором около 24 тыс. нелегальных сайтов, из которых 6,5 тыс. были связаны с деятельностью финансовых пирамид, 2,4 тыс. содержали сведения, связанные с псевдоброкерами, ещё около 15 тыс. — с фишингом и лжебанками.

Ранее эксперт по кибербезопасности, генеральный директор «Перфоманс Лаб» Владимир Каширский в беседе с НСН рассказал о тренде на социальную инженерию со стороны кибермошенников.