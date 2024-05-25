Минюст России будет публиковать доменные имена сайтов иноагентов
Соответствующее предписание поступило Министерству юстиции России от правительства страны. Подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным распоряжение размещено на официальном портале правовой информации.
«Дополнить подпунктом «з» следующего содержания: доменное имя информационного ресурса (при наличии)», — указывается в распоряжении.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о запрете иноагентам участвовать в выборах всех уровней.