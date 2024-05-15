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Путин подписал закон о запрете иноагентам участвовать в выборах всех уровней

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Президент России Владимир Путин подставил подпись под законом о запрете иностранным агентам избираться на выборах любых уровней.
Путин подписал закон о запрете иноагентам участвовать в выборах всех уровней
  • РИА Новости

Как следует из документа, размещённого на сайте официального опубликования правовых актов, речь идёт о выборах в федеральные и региональные органы государственной власти, а также органы публичной власти федеральной территории и органы местного самоуправления.

Новые нормы исключают возможность участия в выборах кандидата, включённого в список иноагентов. Теперь кандидатам, находившимся в этом статусе, будет необходимо предоставлять в избирательную комиссию уведомление Минюста России об исключении из указанного реестра или соответствующее судебное решение.

Ранее сообщалось, что закон о запрете иноагентам избираться на выборах любых уровней получил ободрение в Совете Федерации.

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