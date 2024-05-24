Производство мебели в Москве выросло на 19% с начала года
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает НСН.
«Активное строительство новых деловых, жилых, социальных объектов в городе влечёт за собой повышенный спрос на различную мебель. Чтобы закрыть потребности рынка, московские предприятия наращивают производство», — сказал Овчинский.
Он также отметил, что производство деревянной мебели выросло в 2,2 раза, металлической — в два раза.
В столице в настоящее время производят мебель около 130 компаний.
Ранее сообщалось, что в «Технополисе Москва» будут производить инновационные биотехнологические лекарства.