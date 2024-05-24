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Производство мебели в Москве выросло на 19% с начала года

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В Москве в I квартале 2024 года производство мебели выросло на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Производство мебели в Москве выросло на 19% с начала года
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает НСН.

«Активное строительство новых деловых, жилых, социальных объектов в городе влечёт за собой повышенный спрос на различную мебель. Чтобы закрыть потребности рынка, московские предприятия наращивают производство», — сказал Овчинский.

Он также отметил, что производство деревянной мебели выросло в 2,2 раза, металлической — в два раза.

В столице в настоящее время производят мебель около 130 компаний.

Ранее сообщалось, что в «Технополисе Москва» будут производить инновационные биотехнологические лекарства.

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