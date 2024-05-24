В Приморье завели дело по факту гибели мальчика в детском развлекательном центре
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Как говорится в Telegram регионального отделения СК, вечером 24 мая сестра погибшего мальчика заплатила 450 рублей индивидуальному предпринимателю и оставила брата с женщиной. При этом данная женщина попросила присмотреть за ребёнком знакомую, которая даже не является работницей центра.
В итоге, по имеющимся данным, во время игры элемент верёвочной качели обвился вокруг шеи ребёнка, что привело к его смерти.
Проверку по факту случившегося проводит и прокуратура Фрунзенского района Владивостока.
«Прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства в деятельности учреждения, по результатам которой даст оценку полноте мер, принимаемых администрацией и работниками центра к обеспечению безопасности несовершеннолетних», — отмечается в Telegram-канале региональной прокуратуры.
Ранее сообщалось, что глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование происшествия в Пермском крае, где в агродеревне девочка упала и сломала позвоночник.