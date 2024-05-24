В Приморье завели дело по факту гибели мальчика в детском развлекательном центре

В Приморском крае следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью семилетнего мальчика в детском развлекательном центре.

Как говорится в Telegram регионального отделения СК, вечером 24 мая сестра погибшего мальчика заплатила 450 рублей индивидуальному предпринимателю и оставила брата с женщиной. При этом данная женщина попросила присмотреть за ребёнком знакомую, которая даже не является работницей центра.

В итоге, по имеющимся данным, во время игры элемент верёвочной качели обвился вокруг шеи ребёнка, что привело к его смерти.

Проверку по факту случившегося проводит и прокуратура Фрунзенского района Владивостока.

«Прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства в деятельности учреждения, по результатам которой даст оценку полноте мер, принимаемых администрацией и работниками центра к обеспечению безопасности несовершеннолетних», — отмечается в Telegram-канале региональной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование происшествия в Пермском крае, где в агродеревне девочка упала и сломала позвоночник.