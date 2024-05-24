В Нижегородской области вручили награды отличившимся жителям

В Нижегородской области отличившимся жителям вручили нагрудные знаки.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу губернатора и областного правительства.

Звания «Заслуженный ветеран Нижегородской области» удостоились 33 жителя региона.

«Каждый из вас — гордость нашего региона. Именно такие активные люди, профессионалы своего дела и формируют социально-экономическое и культурное развитие региона. Важно, чтобы свой опыт они передавали будущему поколению», — сказал замгубернатора Андрей Гнеушев на торжественной церемонии.

Почётное звание «Заслуженный ветеран Нижегородской области» учреждено в 2004 году.

Ранее сообщалось, что губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил государственные и региональные награды отличившимся жителям региона.