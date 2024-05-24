Лётчик Попов рассказал, что делать во время турбулентности

Заслуженный военный лётчик России, кандидат технических наук Владимир Попов рассказал, что делать во время турбулентности.

«Если это возможно, схватиться за кресло или за поручни, то есть таким образом попробовать себя зафиксировать в кресле», — заявил он в беседе с ОТР.

По его словам, ноги нужно резко поджать. Также рекомендуется пристегнуть ремни.

Как отметил Попов, в такой ситуации необходимо быть очень собранным.

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