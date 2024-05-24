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Лётчик Попов рассказал, что делать во время турбулентности

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Заслуженный военный лётчик России, кандидат технических наук Владимир Попов рассказал, что делать во время турбулентности.
Лётчик Попов рассказал, что делать во время турбулентности
  • Gettyimages.ru

«Если это возможно, схватиться за кресло или за поручни, то есть таким образом попробовать себя зафиксировать в кресле», — заявил он в беседе с ОТР.

По его словам, ноги нужно резко поджать. Также рекомендуется пристегнуть ремни.

Как отметил Попов, в такой ситуации необходимо быть очень собранным.

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