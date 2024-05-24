Лётчик Попов рассказал, что делать во время турбулентности
- Gettyimages.ru
«Если это возможно, схватиться за кресло или за поручни, то есть таким образом попробовать себя зафиксировать в кресле», — заявил он в беседе с ОТР.
По его словам, ноги нужно резко поджать. Также рекомендуется пристегнуть ремни.
Как отметил Попов, в такой ситуации необходимо быть очень собранным.
Ранее преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Елена Близнюк рассказала об особенностях путешествий самолётом для беременных.