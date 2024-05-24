RT в Telegram
Подпишись

Прибывшие в Челябинскую область белгородские дети проведут в регионе лето

Короткая ссылка
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в соцсетях сообщил, что одна из групп, включающая 100 детей, приехавших из Белгородской области в апреле, останется в регионе на летние каникулы.
Прибывшие в Челябинскую область белгородские дети проведут в регионе лето
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал главы региона.

Одна группа детей в сопровождении педагогов вернётся в родной регион, другая проведёт лето в Челябинской области.

«Мы всегда рады гостям, готовы принимать детей из Белгородской области и дальше», — сообщил Текслер.

Дети проживают в одном из челябинских оздоровительных лагерей. Принимающая сторона сделала всё, чтобы они не только учились, но и отдохнули, получили позитивные впечатления, отметил губернатор.

Ранее на заседании комитета по соцполитике заксобрания Челябинской области сообщили, что на организацию летней оздоровительной кампании для детей в регионе в этом году потратят более миллиарда рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить