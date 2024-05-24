Прибывшие в Челябинскую область белгородские дети проведут в регионе лето

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в соцсетях сообщил, что одна из групп, включающая 100 детей, приехавших из Белгородской области в апреле, останется в регионе на летние каникулы.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал главы региона.

Одна группа детей в сопровождении педагогов вернётся в родной регион, другая проведёт лето в Челябинской области.

«Мы всегда рады гостям, готовы принимать детей из Белгородской области и дальше», — сообщил Текслер.

Дети проживают в одном из челябинских оздоровительных лагерей. Принимающая сторона сделала всё, чтобы они не только учились, но и отдохнули, получили позитивные впечатления, отметил губернатор.

Ранее на заседании комитета по соцполитике заксобрания Челябинской области сообщили, что на организацию летней оздоровительной кампании для детей в регионе в этом году потратят более миллиарда рублей.