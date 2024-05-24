Прибывшие в Челябинскую область белгородские дети проведут в регионе лето
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал главы региона.
Одна группа детей в сопровождении педагогов вернётся в родной регион, другая проведёт лето в Челябинской области.
«Мы всегда рады гостям, готовы принимать детей из Белгородской области и дальше», — сообщил Текслер.
Дети проживают в одном из челябинских оздоровительных лагерей. Принимающая сторона сделала всё, чтобы они не только учились, но и отдохнули, получили позитивные впечатления, отметил губернатор.
Ранее на заседании комитета по соцполитике заксобрания Челябинской области сообщили, что на организацию летней оздоровительной кампании для детей в регионе в этом году потратят более миллиарда рублей.