В Самаре возбудили дело из-за избиения водителем маршрутки пенсионера
- РИА Новости
Об этом говорится в Telegram ведомства.
«В Самаре возбуждено уголовное дело по публикации в соцмедиа о совершении хулиганских действий водителем автобуса», — отмечается в заявлении.
Уточняется, что дело возбуждено по ст. 213 УК России (хулиганство).
Как отметили в СК, в социальных сетях появился ролик, на котором зафиксированы хулиганские действия водителя маршрутного автобуса по отношению к престарелому пассажиру.
Ранее СУ СК России по Воронежской области заявило, что суд приговорил к 1 году 8 месяцам исправительных работ мужчину, напавшего на подростка в маршрутном такси в Воронеже.