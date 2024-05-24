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В Самаре возбудили дело из-за избиения водителем маршрутки пенсионера

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Следственный комитет по Самарской области возбудил уголовное дело о хулиганстве из-за избиения водителем маршрутки пенсионера.
В Самаре возбудили дело из-за избиения водителем маршрутки пенсионера
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram ведомства.

«В Самаре возбуждено уголовное дело по публикации в соцмедиа о совершении хулиганских действий водителем автобуса», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что дело возбуждено по ст. 213 УК России (хулиганство).

Как отметили в СК, в социальных сетях появился ролик, на котором зафиксированы хулиганские действия водителя маршрутного автобуса по отношению к престарелому пассажиру.

Ранее СУ СК России по Воронежской области заявило, что суд приговорил к 1 году 8 месяцам исправительных работ мужчину, напавшего на подростка в маршрутном такси в Воронеже.

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