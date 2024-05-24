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Психолог Вронский: проявление жестокости у детей связано с пробелами в воспитании

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Психолог, психотерапевт Александр Вронский заявил, что проявление жестокости у детей всегда связано с пробелами в воспитании.
Психолог Вронский: проявление жестокости у детей связано с пробелами в воспитании
  • Gettyimages.ru

«У ребёнка три потребности: безопасность, безусловное принятие и любовь. Если одна из них нарушается, всё идёт не так, как надо. Откуда берётся жестокость? Бывают очень холодные родители, которые заняты карьерой. Своей агрессией ребёнок может пытаться привлечь внимание родителей», — сказал эксперт в беседе с НСН.

По его словам, ещё один вариант — когда у ребёнка нет эмпатии, и он не понимает, что делает кому-то больно.

Хуже всего, считает Вронский, когда родители ссорятся, поскольку ребёнок такое поведение копирует.

Ранее психолог Елена Соловьёва рассказала, как правильно хвалить детей. По её словам, важен зрительный контакт.

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