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Риелтор Апрелев дал советы по аренде квартиры

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Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев рассказал об особенностях аренды квартиры.
Риелтор Апрелев дал советы по аренде квартиры
  • Gettyimages.ru

«Если он не готов сам делать ремонт и учитывать это в ставке аренды, то, конечно, лучше снимать квартиру с ремонтом. Теоретически это обсуждаемая история при заключении договора аренды», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, если арендатор готов сделать ремонт сам, то это может дать какие-то бонусы, но важно прописывать подобные нюансы в договоре.

«Если вы снимаете летом, в июне — июле, то будет самая низкая ставка в году. А в октябре — ноябре ставка будет высокой», — добавил Апрелев.

Ранее риелтор Ольга Симонова предостерегла от распространённых ошибок тех, кто хотел бы приобрести новое жильё.

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