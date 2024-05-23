Риелтор Симонова посоветовала оценивать свои возможности при поиске квартиры

Риелтор Ольга Симонова предостерегла от распространённых ошибок тех, кто хотел бы приобрести новое жильё.

Одна из самых популярных ошибок покупателей — начинать поиски новой квартиры без денег или если собственная квартира ещё не находится под залогом, объяснила специалист в беседе с Life.ru.

Чтобы избежать неприятных ситуаций, нужно сначала получить одобрение банка на ипотеку или найти покупателя на своё жильё, а после того, как будет подписано залоговое соглашение, приступать к просмотру квартир, отметила Симонова.

Другое распространённое заблуждение — надеяться на слишком большие скидки. Не следует пытаться уговорить продавца продать трёхкомнатную квартиру по цене двухкомнатной, считает риелтор.

«Если у собственника всё хорошо с документами и он выставил квартиру по среднерыночной цене, то реально рассчитывать на скидку в размере 200—300 тыс. рублей, не более», — объяснила она.

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