RT в Telegram
Подпишись

Риелтор Симонова посоветовала оценивать свои возможности при поиске квартиры

Короткая ссылка
Риелтор Ольга Симонова предостерегла от распространённых ошибок тех, кто хотел бы приобрести новое жильё.
Риелтор Симонова посоветовала оценивать свои возможности при поиске квартиры
  • Gettyimages.ru

Одна из самых популярных ошибок покупателей — начинать поиски новой квартиры без денег или если собственная квартира ещё не находится под залогом, объяснила специалист в беседе с Life.ru.

Чтобы избежать неприятных ситуаций, нужно сначала получить одобрение банка на ипотеку или найти покупателя на своё жильё, а после того, как будет подписано залоговое соглашение, приступать к просмотру квартир, отметила Симонова.

Другое распространённое заблуждение — надеяться на слишком большие скидки. Не следует пытаться уговорить продавца продать трёхкомнатную квартиру по цене двухкомнатной, считает риелтор.

«Если у собственника всё хорошо с документами и он выставил квартиру по среднерыночной цене, то реально рассчитывать на скидку в размере 200—300 тыс. рублей, не более», — объяснила она.

Ранее финансовый консультант и владелец инвестиционного агентства недвижимости Bestate Татьяна Бунегина рассказала о причинах более низкой стоимости апартаментов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить