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Суд оштрафовал иностранного агента Шепелина за нарушение закона об иноагентах

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Таганский суд Москвы оштрафовал иностранного агента Илью Шепелина* за нарушение правил деятельности иноагента.
Суд оштрафовал иностранного агента Шепелина за нарушение закона об иноагентах
  • РИА Новости

Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе суда.

«Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что его признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП России.

Ранее Гагаринский суд Москвы заочно назначил восемь с половиной лет колонии иностранному агенту Константину Сонину** за распространение фейков о ВС России.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 15.09.2023.

* Включён в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции России 01.09.2023.

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