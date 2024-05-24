На северо-востоке Москвы построят дом по программе реновации
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
Как отметил чиновник, в новом здании на Ярославской улице разместят 442 квартиры, из которых десять будут предназначены для маломобильных жильцов.
Также в пятисекционном доме расположат подземный паркинг, оборудуют видеонаблюдение, пожарную сигнализацию, систему оповещения и управления эвакуацией при пожаре.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 268 домов включили в программу реновации в Троицком и Новомосковском округах столицы.