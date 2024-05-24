RT в Telegram
Подпишись

На северо-востоке Москвы построят дом по программе реновации

Короткая ссылка
В Северо-Восточном административном округе Москвы в 2026 году возведут дом по программе реновации, заявил глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
На северо-востоке Москвы построят дом по программе реновации
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

Как отметил чиновник, в новом здании на Ярославской улице разместят 442 квартиры, из которых десять будут предназначены для маломобильных жильцов.

Также в пятисекционном доме расположат подземный паркинг, оборудуют видеонаблюдение, пожарную сигнализацию, систему оповещения и управления эвакуацией при пожаре.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 268 домов включили в программу реновации в Троицком и Новомосковском округах столицы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить