RT в Telegram
Подпишись

Собянин: 268 домов вошли в программу реновации в ТиНАО Москвы

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 268 домов включили в программу реновации в Троицком и Новомосковском округах столицы.
Собянин: 268 домов вошли в программу реновации в ТиНАО Москвы
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«Шесть жилых комплексов переданы под заселение, строятся и проектируются ещё 14», — отметил Собянин.

Помимо этого, в ТиНАО — в Коммунарке, Щербинке, Троицке, Внукове и Филимонковском — строятся и проектируются десять детских садов и четыре образовательных комплекса, включающих школы и детсады.

Кроме того, там возведут 11 поликлиник, строительство девяти из них уже стартовало.

Ранее НСН сообщала, что в Зеленограде в рамках программы реновации построят новую детскую поликлинику.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить