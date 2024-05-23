Собянин: 268 домов вошли в программу реновации в ТиНАО Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 268 домов включили в программу реновации в Троицком и Новомосковском округах столицы.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«Шесть жилых комплексов переданы под заселение, строятся и проектируются ещё 14», — отметил Собянин.

Помимо этого, в ТиНАО — в Коммунарке, Щербинке, Троицке, Внукове и Филимонковском — строятся и проектируются десять детских садов и четыре образовательных комплекса, включающих школы и детсады.

Кроме того, там возведут 11 поликлиник, строительство девяти из них уже стартовало.

Ранее НСН сообщала, что в Зеленограде в рамках программы реновации построят новую детскую поликлинику.