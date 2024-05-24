Специалист Хвостов рассказал о целесообразности перерыва между школой и вузом

Директор по связям с образовательным сообществом компании MAXIMUM Education Александр Хвостов рассказал о пользе промежуточного года между школой и вузом.

«Основной плюс этого периода заключается в том, что у выпускника есть время подумать, определиться с будущим и интересующей специальностью», — заявил эксперт в беседе с газетой «Известия».

По словам специалиста, многие используют это время для стажировки, чтобы попробовать свои силы в какой-либо профессии и определиться с выбором.

Ранее практикующий психолог, писатель Михаил Хорс в беседе с НСН рассказал, какую роль играет музыка в борьбе со стрессом. По его словам, есть исследования, согласно которым классика способствует выработке гормонов серотонина и дофамина.