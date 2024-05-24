RT в Telegram
Подпишись

Специалист Хвостов рассказал о целесообразности перерыва между школой и вузом

Короткая ссылка
Директор по связям с образовательным сообществом компании MAXIMUM Education Александр Хвостов рассказал о пользе промежуточного года между школой и вузом.

«Основной плюс этого периода заключается в том, что у выпускника есть время подумать, определиться с будущим и интересующей специальностью», — заявил эксперт в беседе с газетой «Известия».

По словам специалиста, многие используют это время для стажировки, чтобы попробовать свои силы в какой-либо профессии и определиться с выбором.

Ранее практикующий психолог, писатель Михаил Хорс в беседе с НСН рассказал, какую роль играет музыка в борьбе со стрессом. По его словам, есть исследования, согласно которым классика способствует выработке гормонов серотонина и дофамина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить