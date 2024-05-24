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Методист Мушта назвал невнимательность частой ошибкой при сдаче ОГЭ

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Руководитель методологии и разработки образовательных программ edtech-компании MAXIMUM Education Артём Мушта рассказал, что на ОГЭ учащиеся зачастую не успевают выполнить задания из-за того, что неправильно распределяют время.
Методист Мушта назвал невнимательность частой ошибкой при сдаче ОГЭ
  • РИА Новости

Перед выполнением заданий ученику нужно определить очерёдность выполнения заданий, поделился он в разговоре с «Газетой.Ru».

Этот навык, как и умение работать с экзаменационными бланками, вырабатывается у школьника, когда он пишет пробные экзамены, объяснил эксперт.

Ещё одна распространённая проблема — когда ученик в спешке невнимательно читает задания, из-за чего ответ может оказаться некорректным, отметил Мушта.

Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с НСН рассказал, как помочь школьникам подготовиться к ЕГЭ.

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