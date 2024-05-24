В Прикамье будут судить водителя грузовика из-за ДТП с пятью жертвами

В Пермском крае следователи ГСУ полицейского главка завершили расследование уголовного дела, возбуждённого по факту дорожной аварии, в которой погибли пять человек.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал Госавтоинспекции Прикамья.

Жителя Удмуртии 1975 года рождения обвиняют в том, что он, находясь за рулём грузовика ДАФ, спровоцировал ДТП в июле 2023 года на автодороге Большая Соснова — Частые в Большесосновском округе. Водитель грузовика допустил превышение скорости, в результате чего у большегруза лопнуло колесо, он вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с двумя легковыми автомобилями и мотоциклом.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО будут судить водителя КамАЗа, который обвиняется в смертельном ДТП.