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В Прикамье будут судить водителя грузовика из-за ДТП с пятью жертвами

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В Пермском крае следователи ГСУ полицейского главка завершили расследование уголовного дела, возбуждённого по факту дорожной аварии, в которой погибли пять человек.
В Прикамье будут судить водителя грузовика из-за ДТП с пятью жертвами
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал Госавтоинспекции Прикамья.

Жителя Удмуртии 1975 года рождения обвиняют в том, что он, находясь за рулём грузовика ДАФ, спровоцировал ДТП в июле 2023 года на автодороге Большая Соснова — Частые в Большесосновском округе. Водитель грузовика допустил превышение скорости, в результате чего у большегруза лопнуло колесо, он вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с двумя легковыми автомобилями и мотоциклом.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО будут судить водителя КамАЗа, который обвиняется в смертельном ДТП.

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