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В ЯНАО будут судить водителя «КаМАЗа», обвиняемого в смертельном ДТП

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В ЯНАО будут судить водителя «КаМАЗа», который обвиняется в смертельном ДТП.
В ЯНАО будут судить водителя «КаМАЗа», обвиняемого в смертельном ДТП
  • РИА Новости

Об этом, как сообщает URA.RU, рассказали в пресс-службе СУ СК России по ЯНАО.

По данным следствия, водитель «КаМАЗа» знал о технических неисправностях машины, но всё равно решил превысить скорость и проигнорировал наличие гололёда на дороге.

«Нарушив требования Правил дорожного движения, обвиняемый не справился с управлением автомобиля, по неосторожности допустил его занос с последующим выездом на полосу встречного движения и столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем марки «Фольксваген Туарег», — сказано в сообщении ведомства.

В результате ДТП, водитель легковушки скончался на месте до приезда медиков. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд.

Ранее в Нижегородской области в ДТП погибли два человека.

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