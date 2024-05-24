Выставка «Россия» приняла 14-миллионного гостя
Об этом сообщает газета «Взгляд».
«Мы первый раз на выставке. Каждый год мы проезжаем через Москву — и именно в этот раз решили посетить её», — заявил Кирилл.
Старову вручили сертификат на семейное путешествие в Тобольск.
«Ожидания от грядущей поездки у нас самые радужные: хотим узнать что-то новое и получить новые впечатления», — сказала Лариса Старова.
Ранее сообщалось, что на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ 25 мая в 12:00 пройдёт спортивное шествие.