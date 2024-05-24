RT в Telegram
Подпишись

Выставка «Россия» приняла 14-миллионного гостя

Короткая ссылка
Международная выставка-форум «Россия» приняла 14-миллионного посетителя, им стал восьмилетний житель Камчатки Кирилл Старов. Он приехал с родителями Дмитрием и Ларисой.

Об этом сообщает газета «Взгляд».

«Мы первый раз на выставке. Каждый год мы проезжаем через Москву — и именно в этот раз решили посетить её», — заявил Кирилл.

Старову вручили сертификат на семейное путешествие в Тобольск.

«Ожидания от грядущей поездки у нас самые радужные: хотим узнать что-то новое и получить новые впечатления», — сказала Лариса Старова.

Ранее сообщалось, что на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ 25 мая в 12:00 пройдёт спортивное шествие.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить