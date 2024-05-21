Спортивное шествие пройдёт 25 мая на международной выставке-форуме «Россия»

На международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ 25 мая в 12:00 пройдёт спортивное шествие.

Мероприятие организовано при участии движения «Здоровое Отечество» и приурочено к 105-летию с момента проведения первого спортивного парада на Красной площади и к 70-летию последнего.

Уточняется, что идею возобновления спортивных парадов осенью 2023 года поддержал президент России Владимир Путин. На выставке «Россия» дадут обратный отсчёт до первого спортивного парада на Красной площади в современной истории страны, который состоится в 2025 году.

Визуальная концепция шествия учитывает прошлое, настоящее и будущее российского спорта. Каждая эпоха будет стилизована по-своему: колонна «Прошлое» нарядится в спортивные костюмы советской эпохи, колонна «Настоящее» будет одета в цвета российского триколора, а также в официальную форму отечественных спортивных федераций, колонна «Будущее» предстанет в футуристических, специально разработанных костюмах.

Своих именитых спортсменов для участия в спортивном шествии направят регионы России.

Всего в шествии примут участие более 2 тыс. профессиональных спортсменов и любителей физической культуры, в том числе представители спортивных федераций России. Кроме того, в шествие примут участие старейшие спортивные сообщества России: «Динамо», «Спартак» и ЦСКА.

Ранее стало известно, что на международной выставке-форуме «Россия» стартовал фестиваль «Будущее в цветах».