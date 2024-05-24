Методист Мыцких дала советы по подготовке к ЕГЭ по русскому языку

Екатерина Мыцких, методист русского языка Онлайн-школы №1, рассказала, как подготовиться к ЕГЭ по русскому языку.

В беседе с «Газетой.Ru» она заявила, что важно повторить правила, поскольку с каждым годом экзамен усложняется, и угадать правильный ответ не удастся.

«На сайте ФИПИ, а также в пособиях для подготовки к ЕГЭ по русскому языку есть словари. Пользуйтесь именно ими, так как на них опираются составители экзамена. При выполнении заданий тестовой части необходимо делать графические пометки: обязательно выделяйте части слов, грамматические основы предложений, обособленные члены. Эти пометки также можно и нужно делать в КИМах», — отметила Мыцких.

Как добавила эксперт, нужно внимательно читать исходник, а при выполнении анализа проверять каждое предложение текста.

«Нужно помнить о том, что вступление и заключение в сочинении — это две равноправные по композиции и по объёму части. Если есть трудности с написанием заключения, чтобы по объёму оно было не менее трёх предложений, то лучше написать его на черновике сразу после вступления», — посоветовала Мыцких.

Ранее руководитель методологии и разработки образовательных программ edtech-компании MAXIMUM Education Артём Мушта рассказал, когда не стоит пересдавать ЕГЭ.