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Методист Мушта рассказал, когда не стоит пересдавать ЕГЭ

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Руководитель методологии и разработки образовательных программ edtech-компании MAXIMUM Education Артём Мушта рассказал, когда не стоит пересдавать ЕГЭ.
Методист Мушта рассказал, когда не стоит пересдавать ЕГЭ
  • РИА Новости

«Перед принятием решения о пересдаче ученику нужно хорошо подумать. Дело в том, что если пересдать ЕГЭ хуже, чем экзамен был написан изначально, то в итоге зачтён будет последний вариант», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил специалист, пересдавать экзамен стоит тогда, когда он был написан на очень низкий бал. Необходимости идти на пересдачу при 85 баллах, когда хочется получить 90, смысла нет.

«Не стоит в этом случае бравировать и рисковать, потому что есть риск только ухудшить ситуацию», — заключил методист.

Ранее сертифицированный тренер PCM, психолог-консультант и коуч Анна Мусаханова рассказала, как поддержать детей в преддверии экзаменов.

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