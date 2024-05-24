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В Ставрополе на социальный блок с начала года было выделено 81% бюджета

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В Ставрополе на социальный блок с начала года было выделено 81% бюджета, сообщили в пресс-службе администрации города.
В Ставрополе на социальный блок с начала года было выделено 81% бюджета
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ».

Всего за первый квартал 2024 года в регионе потратили более 3 млрд рублей, из которых 81% пришёлся на соцблок —образование, культуру, социальную политику, физическую культуру и спорт.

По словам мэра города Ивана Ульянченко, 602 семьи получили выплаты при рождении детей на сумму 23 млн рублей.

На социальные выплаты в регионе выделено 1,3 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что сертификат на материнский капитал получили 14 млн российских семей.

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