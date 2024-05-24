В Кемерове предъявили обвинение мужчине, который убил девочку 17 лет назад
- РИА Новости
Об этом сообщает издание «Сiбдепо».
По данным следствия, 22 июля 2007 года девочка 1998 года рождения ушла гулять и не вернулась, ночью поступило сообщение о её пропаже.
Позже её тело нашли в одном из дачных домов со следами убийства.
«В рамках уголовного дела было допрошено более 600 свидетелей, изъято и проанализировано более 70 видеозаписей с камер наружного видеонаблюдения, исследовано свыше 2500 телефонных звонков, проведено более 3400 осмотров транспортных средств», — говорится в материале.
23 мая 2024 года убийцу задержали. Им оказался 63-летний житель Кемерова. Он взят под стражу.
Ранее сообщалось, что суд арестовал подозреваемого в убийстве 8-летней девочки в Ростовской области.