Следователи в Кемерове предъявили обвинение мужчине, который убил девочку 17 лет назад, сообщает пресс-служба СУ СК России по Кемеровской области.

Об этом сообщает издание «Сiбдепо».

По данным следствия, 22 июля 2007 года девочка 1998 года рождения ушла гулять и не вернулась, ночью поступило сообщение о её пропаже.

Позже её тело нашли в одном из дачных домов со следами убийства.

«В рамках уголовного дела было допрошено более 600 свидетелей, изъято и проанализировано более 70 видеозаписей с камер наружного видеонаблюдения, исследовано свыше 2500 телефонных звонков, проведено более 3400 осмотров транспортных средств», — говорится в материале.

23 мая 2024 года убийцу задержали. Им оказался 63-летний житель Кемерова. Он взят под стражу.

Ранее сообщалось, что суд арестовал подозреваемого в убийстве 8-летней девочки в Ростовской области.