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В круизы с речных вокзалов Москвы отправились 55 тысяч туристов за месяц

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В московском Дептрансе сообщили, что от столичных речных вокзалов уже месяц отправляются круизные теплоходы, которые ходят по различным туристическим маршрутам.
В круизы с речных вокзалов Москвы отправились 55 тысяч туристов за месяц
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Заместитель мэра и глава Дептранса Максим Ликсутов отметил, что с начала летней навигации уже 320 раз суда прибыли и отправились в путешествия по городам России с Северного и Южного речных вокзалов города.

В этом сезоне круизные суда ходят почти до 50 крупных городов и населённых пунктов России. Самыми популярными направлениями стали Мышкин, Казань, Тверь, Ярославль и Плёс.

«С 24 апреля в путешествие на теплоходах отправились 55 тыс. москвичей и туристов», — добавил Ликсутов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал с министром культуры России Ольгой Любимовой соглашение о подключении федеральных музеев к системе Russpass.

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