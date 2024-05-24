В круизы с речных вокзалов Москвы отправились 55 тысяч туристов за месяц
- РИА Новости
Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
Заместитель мэра и глава Дептранса Максим Ликсутов отметил, что с начала летней навигации уже 320 раз суда прибыли и отправились в путешествия по городам России с Северного и Южного речных вокзалов города.
В этом сезоне круизные суда ходят почти до 50 крупных городов и населённых пунктов России. Самыми популярными направлениями стали Мышкин, Казань, Тверь, Ярославль и Плёс.
«С 24 апреля в путешествие на теплоходах отправились 55 тыс. москвичей и туристов», — добавил Ликсутов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал с министром культуры России Ольгой Любимовой соглашение о подключении федеральных музеев к системе Russpass.