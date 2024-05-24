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Финалисты Премии Сунгоркина посетили ОЭЗ «Технополис Москва»

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Финалисты Премии им. Владимира Сунгоркина — молодые блогеры и журналисты — посетили с экскурсией особую экономическую зону (ОЭЗ) «Технополис Москва».
Финалисты Премии Сунгоркина посетили ОЭЗ «Технополис Москва»

Об этом пишет сайт kp.ru.

Посетителям площадки в «Печатниках» показали одну из самых крупных в России цифровых типографий «Фотоэксперт».

Они также посетили компанию по разработке и производству гоночных автомобилей «АртЛайн Технолоджи» и компанию «ГЦМО ЭМС», где электронику, как гражданскую, так и военную, проверяют на электромагнитную совместимость.

Ранее министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева сообщила, что в Дубне запустят производство мониторов для аппаратов МРТ.

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