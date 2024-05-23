В Дубне запустят производство мониторов для аппаратов МРТ, сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Об этом сообщает 360.ru.

«Резидент ОЭЗ «Дубна», компания «ВестМедГрупп», продолжает расширять линейку своей высокотехнологичной продукции для медицины и систематически выводит на рынок новые решения», — сказала Зиновьева.

Новые мониторы будут применять в хирургических, терапевтических и педиатрических отделениях, они не создают помех для работы магнитно-резонансного томографа и сами не поддаются воздействию магнитного поля.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье провели более 10 тыс. высокотехнологичных операций.