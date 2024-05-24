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Особую экономическую зону планируют создать в Пермском крае

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Особую экономическую зону для развития технологий планируют создать в Пермском крае, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.
Особую экономическую зону планируют создать в Пермском крае
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

По словам губернатора, вопрос создания экономической зоны технико-внедренческого типа обсуждается на уровне правительства России.

Как уточняется в материале, создание таких зон — одна из мер, направленных на достижение технологического суверенитета.

Махонин добавил, что льготы, введённые благодаря новой зоне, будут положительно восприняты бизнесом, что даст больше финансирования на научно-исследовательскую деятельность.

Ранее сообщалось, что выручка резидентов ОЭЗ «Дубна» составила почти 70 млрд рублей в 2023 году.

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