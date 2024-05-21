RT в Telegram
Подпишись

Выручка резидентов ОЭЗ «Дубна» составила почти 70 млрд рублей в 2023 году

Короткая ссылка
Выручка резидентов подмосковной особой экономической зоны (ОЭЗ) «Дубна» достигла почти 70 млрд рублей по итогам 2023 года.
Выручка резидентов ОЭЗ «Дубна» составила почти 70 млрд рублей в 2023 году
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет РИАМО со ссылкой на пресс-службу Мининвеста региона.

Это примерно на 30 млрд рублей больше, чем годом ранее, отметила зампредседателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«В общей сложности к концу 2023 года штат компаний-резидентов составлял порядка 7200 человек. На предприятиях было создано 1648 рабочих мест, что более чем в два раза больше показателей 2022 года», — уточнила Зиновьева.

В консолидированный бюджет региона резиденты ОЭЗ перечислили около 1,6 млрд рублей.

Ранее Екатерина Зиновьева рассказала, что резидентами особых экономических зон и индустриальных парков Московской области стали более 50 компаний с начала 2024 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить