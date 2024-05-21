Выручка резидентов ОЭЗ «Дубна» составила почти 70 млрд рублей в 2023 году

Выручка резидентов подмосковной особой экономической зоны (ОЭЗ) «Дубна» достигла почти 70 млрд рублей по итогам 2023 года.

Об этом пишет РИАМО со ссылкой на пресс-службу Мининвеста региона.

Это примерно на 30 млрд рублей больше, чем годом ранее, отметила зампредседателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«В общей сложности к концу 2023 года штат компаний-резидентов составлял порядка 7200 человек. На предприятиях было создано 1648 рабочих мест, что более чем в два раза больше показателей 2022 года», — уточнила Зиновьева.

В консолидированный бюджет региона резиденты ОЭЗ перечислили около 1,6 млрд рублей.

Ранее Екатерина Зиновьева рассказала, что резидентами особых экономических зон и индустриальных парков Московской области стали более 50 компаний с начала 2024 года.