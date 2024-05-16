Подмосковные индустриальные парки привлекли ещё 50 резидентов

Резидентами особых экономических зон и индустриальных парков Московской области стали более 50 компаний с начала 2024 года, заявила на заседании Мособлдумы заместитель председателя правительства региона Екатерина Зиновьева.

Об этом сообщает 360.ru.

«Общий объём инвестиций в проекты новых резидентов индустриальных парков составит 3,8 млрд рублей. На предприятиях смогут трудоустроиться более 700 жителей региона. Также новыми инвесторами пополнились и подмосковные ОЭЗ. В этом году это уже шесть компаний, которые создадут свыше 200 рабочих мест», — сказала Зиновьева.

По её словам, суммарный объем инвестиций в проекты составляет 592 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Московской области на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Дубна» построят завод по производству импортозамещающего инструмента для промышленности.