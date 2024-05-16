Подмосковные индустриальные парки привлекли ещё 50 резидентов
- РИА Новости
Об этом сообщает 360.ru.
«Общий объём инвестиций в проекты новых резидентов индустриальных парков составит 3,8 млрд рублей. На предприятиях смогут трудоустроиться более 700 жителей региона. Также новыми инвесторами пополнились и подмосковные ОЭЗ. В этом году это уже шесть компаний, которые создадут свыше 200 рабочих мест», — сказала Зиновьева.
По её словам, суммарный объем инвестиций в проекты составляет 592 млн рублей.
Ранее сообщалось, что в Московской области на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Дубна» построят завод по производству импортозамещающего инструмента для промышленности.