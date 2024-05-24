RT в Telegram
Подпишись

Аналитики ВТБ спрогнозировали сохранение ключевой ставки ЦБ на уровне 16%

Короткая ссылка
Аналитики ВТБ ожидают, что ключевая ставка ЦБ России останется на уровне 16%, заявил глава кредитной организации Андрей Костин.
Аналитики ВТБ спрогнозировали сохранение ключевой ставки ЦБ на уровне 16%
  • РИА Новости

«Мы ещё недавно считали, что пойдёт (вниз. — RT). Сейчас наши аналитики считают, что она будет сохранена... Центральный банк... будет держать ставку плюс-минус на этом уровне», — цитирует его ТАСС.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее заявила, что политика Центробанка предполагает шесть мер, направленных на борьбу с бедностью в России.

Она также заявила, что Центробанк России уже видит первые результаты повышения ключевой ставки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить