Аналитики ВТБ спрогнозировали сохранение ключевой ставки ЦБ на уровне 16%

Аналитики ВТБ ожидают, что ключевая ставка ЦБ России останется на уровне 16%, заявил глава кредитной организации Андрей Костин.

«Мы ещё недавно считали, что пойдёт (вниз. — RT). Сейчас наши аналитики считают, что она будет сохранена... Центральный банк... будет держать ставку плюс-минус на этом уровне», — цитирует его ТАСС.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее заявила, что политика Центробанка предполагает шесть мер, направленных на борьбу с бедностью в России.

Она также заявила, что Центробанк России уже видит первые результаты повышения ключевой ставки.