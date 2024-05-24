Специалист Мезенцев рассказал о мерах по предотвращению пожаров в СНТ

Директор департамента недвижимости федерального проекта «Цифровые СНТ» Фёдор Мезенцев в преддверии летнего сезона рассказал, как уберечь дом в СНТ от пожара.

Прежде всего, следует очистить участок от сухой травы, веток и мусора, чтобы снизить вероятность возгорания при случайном попадании огня, поделился специалист в интервью Радио Sputnik.

Также на участке должна быть ёмкость, заполненная водой, в том числе для защиты от пожара, посоветовал Мезенцев.

Кроме того, по его словам, садоводческие некоммерческие товарищества (СНТ) должны следить за состоянием дорог и обочин в посёлках — дороги должны быть свободны и расчищены, а трава на обочинах скошена, в противном случае к середине лета растительность превратится в сухостой, который легко может загореться.

Ранее член правительственной комиссии по вопросам развития садоводства и огородничества Сергей Шугаев рассказал, что в случае захламления участка дачникам может грозить штраф.