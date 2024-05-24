RT в Telegram
Подпишись

В Москве расширили поддержку венчурным инвесторам

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об упрощении порядка оказания поддержки венчурным инвесторам, которые вкладывают деньги в проекты предпринимателей, включённых в столичный реестр стартапов и высокотехнологичных компаний.

Об этом сообщает газета «Известия».

«В прошлом году на сделки с участием бизнес-ангелов в столице пришлось 27,5% объёма венчурных инвестиций в Москве. Это в 5,4 раза больше, чем годом ранее, когда этот показатель составлял 5,1%. Если рассматривать общее количество сделок, то на бизнес-ангелов пришлось более 42,6% всех транзакций в 2023 году», — говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Нынешняя столичная программа поддержки венчурных инвестиций позволяет частным лицам, выступающим в роли бизнес-ангелов, компенсировать до 50% суммы инвестиций, при этом максимальный размер гранта составляет 10 млн рублей.

Ранее Собянин рассказал о новых условиях для получения городских мер поддержки промышленными предприятиями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить