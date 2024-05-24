В Москве расширили поддержку венчурным инвесторам

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об упрощении порядка оказания поддержки венчурным инвесторам, которые вкладывают деньги в проекты предпринимателей, включённых в столичный реестр стартапов и высокотехнологичных компаний.

Об этом сообщает газета «Известия».

«В прошлом году на сделки с участием бизнес-ангелов в столице пришлось 27,5% объёма венчурных инвестиций в Москве. Это в 5,4 раза больше, чем годом ранее, когда этот показатель составлял 5,1%. Если рассматривать общее количество сделок, то на бизнес-ангелов пришлось более 42,6% всех транзакций в 2023 году», — говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Нынешняя столичная программа поддержки венчурных инвестиций позволяет частным лицам, выступающим в роли бизнес-ангелов, компенсировать до 50% суммы инвестиций, при этом максимальный размер гранта составляет 10 млн рублей.

Ранее Собянин рассказал о новых условиях для получения городских мер поддержки промышленными предприятиями.