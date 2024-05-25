Токсиколог Лодягин рассказал, как себя вести в случае укуса змеи

Руководитель отдела клинической токсикологии НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе Алексей Лодягин в беседе с RT рассказал, как человеку необходимо действовать в случае укуса змеи.

Собеседник RT отметил, что в средней полосе России водятся в основном гадюки. И как правило, при укусе гадюки летальные исходы крайне редки.

«В обязательном порядке необходимо сразу же обратиться за медицинской помощью, вызвав скорую. Если это верхняя конечность, то необходимо придать так называемое срединное положение, то есть в согнутом положении в локте поместить на косынку или повязку. Если это нижняя конечность, то по возможности принять горизонтальное положение, слегка приподняв нижнюю конечность. Обеспечить минимум физической активности и выпить некоторое количество воды. Если есть лекарственные препараты, антигистаминные препараты — принять», — рассказал Лодягин.

Он также добавил, что ни в коем случае не следует накладывать жгуты.

Отвечая на вопрос, стоит ли самостоятельно пытаться отсосать яд или же выпустить из раны кровь, токсиколог обратил внимание на то, что подобные действия совершать не рекомендуется.

«В отношении отсасывания яда из ранки мы придерживаемся того, что есть вероятность проникновения (яда. — RT) через слизистую того, кто это делает. Особенно в том случае, если есть какие-то ранки... (Выпускать кровь. — RT) мы тоже не рекомендуем, поскольку возможно дополнительное инфицирование раны», — заключил Лодягин.

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