Юрист Кузнецова рассказала, какие льготы будут действовать для россиян летом

Юрист Елена Кузнецова рассказала, что с 1 июня по 31 августа будут действовать льготы для детей от 10 до 17 лет включительно на проезд по железной дороге.

«В это время можно будет купить билет на ребёнка с 50%-ной скидкой. Эта мера направлена на то, чтобы помочь семьям сэкономить на организации летнего отдыха», — объяснила он в беседе с Life.ru.

Кузнецова также напомнила, что с 1 июля прекращает действовать программа льготной ипотеки с господдержкой, поэтому в июне семьям, планирующим приобрести жильё, стоит поторопиться, чтобы получить банковский заём на льготных условиях.

Юрист также отметила, что право на льготную ипотеку сохраняется для семей с детьми, IT-специалистов и жителей определённых регионов.

Ранее «Радио 1» сообщало, что правительства Москвы и Московской области заключили соглашение, согласно которому некоторые категории граждан сохранят право бесплатного проезда в общественном транспорте Московского региона.