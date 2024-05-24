Юрист Кузнецова рассказала, какие льготы будут действовать для россиян летом
- РИА Новости
«В это время можно будет купить билет на ребёнка с 50%-ной скидкой. Эта мера направлена на то, чтобы помочь семьям сэкономить на организации летнего отдыха», — объяснила он в беседе с Life.ru.
Кузнецова также напомнила, что с 1 июля прекращает действовать программа льготной ипотеки с господдержкой, поэтому в июне семьям, планирующим приобрести жильё, стоит поторопиться, чтобы получить банковский заём на льготных условиях.
Юрист также отметила, что право на льготную ипотеку сохраняется для семей с детьми, IT-специалистов и жителей определённых регионов.
Ранее «Радио 1» сообщало, что правительства Москвы и Московской области заключили соглашение, согласно которому некоторые категории граждан сохранят право бесплатного проезда в общественном транспорте Московского региона.