Глава ФСБ России: ширится круг не желающих «идти по команде извне» стран

Растёт число государств, не желающих идти «по команде извне», и Россия тесно сотрудничает с ними. Об этом заявил глава ФСБ Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ в Бишкеке.

«Ширится круг государств, которые не желают идти против интересов своих народов по команде извне. Россия тесно сотрудничает с этими странами», — отметил директор ФСБ.

По его словам, российским спецслужбам приходится работать в условиях быстро меняющейся международной обстановки, использовать наработанные и новые контакты в разных регионах мира, в том числе в сфере противодействия терроризму.

Во время заседания Бортников также рассказал, что НАТО содействует массовой переброске террористов на Украину.