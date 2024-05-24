Глава ФСБ России: ширится круг не желающих «идти по команде извне» стран
- РИА Новости
«Ширится круг государств, которые не желают идти против интересов своих народов по команде извне. Россия тесно сотрудничает с этими странами», — отметил директор ФСБ.
По его словам, российским спецслужбам приходится работать в условиях быстро меняющейся международной обстановки, использовать наработанные и новые контакты в разных регионах мира, в том числе в сфере противодействия терроризму.
Во время заседания Бортников также рассказал, что НАТО содействует массовой переброске террористов на Украину.