Вице-спикер Чернышов предложил сократить на два часа рабочую пятницу для женщин

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение на имя министра труда и соцзащиты России Антона Котякова с предложением сократить на два часа рабочую пятницу для женщин с сохранением средней зарплаты.

Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, мера должна стать обязательной для бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих.

Отмечается, что для частных компаний сокращение рабочего дня может носить рекомендательный характер.

Ранее стало известно, что в ГД внесут проект о выплате женщинам 200 тыс. рублей за рождение детей до 25 лет.

Также в Думе предлагают разрешить тратить маткапитал на покупку путёвок в детские лагеря.