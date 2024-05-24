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Вице-спикер Чернышов предложил сократить на два часа рабочую пятницу для женщин

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Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение на имя министра труда и соцзащиты России Антона Котякова с предложением сократить на два часа рабочую пятницу для женщин с сохранением средней зарплаты.

Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, мера должна стать обязательной для бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих.

Отмечается, что для частных компаний сокращение рабочего дня может носить рекомендательный характер.

Ранее стало известно, что в ГД внесут проект о выплате женщинам 200 тыс. рублей за рождение детей до 25 лет.

Также в Думе предлагают разрешить тратить маткапитал на покупку путёвок в детские лагеря.

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