Вице-спикер Чернышов предложил сократить на два часа рабочую пятницу для женщин
Об этом пишет РИА Новости.
По данным агентства, мера должна стать обязательной для бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих.
Отмечается, что для частных компаний сокращение рабочего дня может носить рекомендательный характер.
Ранее стало известно, что в ГД внесут проект о выплате женщинам 200 тыс. рублей за рождение детей до 25 лет.
Также в Думе предлагают разрешить тратить маткапитал на покупку путёвок в детские лагеря.