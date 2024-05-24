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Любимова: в России ведётся работа над фильмами о спецоперации

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Министерство культуры России продолжает активно работать с учётом запроса общества на фильмы патриотической направленности и на героизацию ветеранов спецоперации.
Любимова: в России ведётся работа над фильмами о спецоперации
  • © Фотохост-агентство РИА Новости

Об этом министр культуры России Ольга Любимова написала в колонке для Telegram-канала «Специально для RT».

Так, совместно с Фондом кино с февраля 2023 года запущены в прокат документальные фильмы об СВО, а в кинотеатрах показывают такие фильмы, как «Свидетель», «Позывной «Пассажир», «Донбасс. Признанный» и другие, рассказала министр.

«Проводятся бесплатные показы кинокартин, созданных документальным телеканалом RT Documentary: «Я живой», «Святые из медблока», «Военкоры», «Я ушла на войну», — добавила Любимова.

Она подчеркнула, что в 2024 году Фонд кино продолжит демонстрацию фильмов, в том числе новых, по мере завершения их производства.

В апреле стало известно, что кинокомпания «Триикс Медиа» приступила к работе над многосерийным проектом «Дети Донбасса», который посвящён героизму юных жителей российского региона.

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