В России снимут сериал о героизме детей в зоне СВО

Кинокомпания «Триикс Медиа» приступила к работе над многосерийным проектом «Дети Донбасса», который посвящён героизму юных жителей российского региона.

Как заявил генеральный продюсер компании Сергей Щеглов, в России впервые снимут художественный сериал о детях-героях в рамках всех кинолент об СВО.

«К настоящему времени снято много документальных фильмов, и уже есть большое количество жизненных, но неэкранизированных историй о героизме детей Донбасса во время СВО. На основе этих реальных примеров мы приступили к созданию первого художественного сериала данной тематики с рабочим названием «Дети Донбасса». Уверены, что социальная значимость такого проекта абсолютно бесспорна», — приводит слова Щеглова пресс-служба компании.

Продюсер отметил, что для максимальной достоверности сюжета часть съёмочного процесса будет осуществляться в населённых пунктах, расположенных недалеко от районов, где могут идти боевые действия. Щеглов уточнил, что команда кинокомпании уже имеет опыт работы в подобных условиях.

«Неоднократно направлялись для создания наших проектов в различные горячие точки на территории стран Африки и Ближнего Востока. Сегодня уже активнее снимаются художественные картины об СВО, в том числе на освобождённых территориях. Но мы были первыми, кто не побоялся отправиться за ленточку и снять первый художественный фильм об СВО в июле 2022 года», — пояснил продюсер.

Разрабатываемый сериал будет направлен на поднятие чувства патриотизма у молодого поколения.

«Мы хотим, чтобы о героизме детей Донбасса узнало как можно больше людей, особенно подростков, чтобы они понимали, через что пришлось пройти их сверстникам, проживающим на новых территориях», — подчеркнул генпродюсер.

Ранее стало известно, что в России снимут сериал о подвиге героев подполья Таганрога во время войны.