RT в Telegram
Подпишись

В Госдуме предлагают ввести новый вид социального налогового вычета

Короткая ссылка
RT
Депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предлагают установить налоговый вычет за проведённые профилактические, диагностические и лечебные мероприятия зарегистрированному домашнему животному, а также за приобретённые лекарства для ветеринарного применения. Копии законопроекта и пояснительной записки есть в распоряжении RT.
В Госдуме предлагают ввести новый вид социального налогового вычета
  • Gettyimages.ru

Авторы законопроекта подчёркивают, что ответственные хозяева домашних животных несут значительные расходы в связи с лечением и обследованием своих питомцев, а также прохождением ежегодной обязательной вакцинации.

«Данные услуги даже в государственных ветеринарных клиниках платные. В этой связи потребность налогоплательщиков получить налоговый вычет за лечение животных и оказанные им ветеринарные услуги довольно насущная», — говорится в тексте пояснительной записки.

По мнению авторов законопроекта, его принятие будет стимулировать введение повсеместной регистрации домашних животных и способствовать воспитанию у населения ответственного, нравственного и гуманного отношения к ним.

Законопроект будет внесён 24 мая.

«Наши четвероногие друзья зачастую становятся полноправными членами семьи. На ежегодную вакцинацию, обследования и лечение граждане тратят круглую сумму из бюджета семьи в год даже в государственных ветклиниках. За своё лечение человек может получить налоговый вычет, так почему бы не предоставить возможность компенсировать часть затрат семейного бюджета на лечение и домашнего животного? ЛДПР предлагает такое право предоставить. Однако для того, чтобы получить такой вычет, необходимо официально зарегистрировать питомца», — рассказал в беседе с RT зампред комитета Госдумы по экологии, депутат фракции ЛДПР Евгений Марков.

По его мнению, такой налоговый вычет станет стимулом для повсеместной регистрации собак.

В июле 2023 года в Госдуме предложили обязать заводчиков животных платить налоги.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить