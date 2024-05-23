В Пермском крае запустили горячую линию по вопросам нарушений на ЕГЭ
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Горячая линия организована с целью недопущения нарушения прав обучающихся», — заявили в прокуратуре.
Обращения принимаются ежедневно.
Как отметили в ведомстве, соблюдение прав учащихся находится на постоянном контроле.
Ранее заслуженный врач России врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с НСН рассказал, как помочь школьникам подготовиться к ЕГЭ.