В Пермском крае запустили горячую линию по вопросам нарушений на ЕГЭ

Пермская прокуратура запустила горячую линию по вопросам нарушений, замеченных во время проведения ЕГЭ.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Горячая линия организована с целью недопущения нарушения прав обучающихся», — заявили в прокуратуре.

Обращения принимаются ежедневно.

Как отметили в ведомстве, соблюдение прав учащихся находится на постоянном контроле.

Ранее заслуженный врач России врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с НСН рассказал, как помочь школьникам подготовиться к ЕГЭ.