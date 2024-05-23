Пассажирские автобусы в ХМАО оснастят системами искусственного интеллекта

Пассажирские автобусы в Ханты-Мансийском автономном округе планируют оснастить системами искусственного интеллекта, которые будут следить за безопасностью движения.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Департамент дорожного хозяйства.

«Есть ряд наработок уже на рынке. То есть это и камеры, которые фиксируют положение водителя, взгляд водителя, положение рук и тела. Они позволят оповещать его. Сделать сигнал, который его отвлечёт, чтоб он не уснул за рулём. Есть и другие устройства», — заявил заместитель директора ведомства Андрей Середнев.

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