Пассажирские автобусы в ХМАО оснастят системами искусственного интеллекта
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Департамент дорожного хозяйства.
«Есть ряд наработок уже на рынке. То есть это и камеры, которые фиксируют положение водителя, взгляд водителя, положение рук и тела. Они позволят оповещать его. Сделать сигнал, который его отвлечёт, чтоб он не уснул за рулём. Есть и другие устройства», — заявил заместитель директора ведомства Андрей Середнев.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о начале испытаний первого беспилотного трамвая в столице.